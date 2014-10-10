В сеть выложили видео из переполненного телами донецкого морга

По данным ОБСЕ, в морге находятся более 60 тел погибших местных жителей, каждый третий - не узнанный, передает ТСН.

Автор видео - один из британских стрінгерів, который работает на Востоке Украины. Экскурсию моргом проводит обычный санитар.

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Работники донецкой больницы, на территории которой расположен областной морг, говорят, что такого количества жертв здесь еще не видели.

По данным отчета ОБСЕ, только среди мирных жителей насчитали всего полторы тысячи жертв за время боевых противостояний на Донбассе, среди погибших 21 ребенок. Вместе с военными, жертв - более 3,5 тысячи.

Ранее сообщалось, что за сутки в Донецке погибли 3 мирных жителей, 5 - ранены.