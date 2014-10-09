Польша и Германия обещают содействовать членству Украины в ЕС - польский премьер
19:51, 09 октября 2014Политика
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Польша и Германия готовы предоставить поддержку Украине для проведения необходимых реформ, чтобы страна стала полноценным членом Европейского Союза.
REUTERS
Как передает РАР, об этом заявила глава польского правительства Ева Копач на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"В проведении реформ - экономических и органов местного самоуправления и системы образования, которые нужны для того, чтобы Украина стала полноценным членом ЕС", - сказала Копач.
Она также назвала важнейшим то, чтобы ЕС в вопросе конфликта в Украине "говорил в один голос".
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