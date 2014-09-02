Из окружения в Иловайске вышли еще 11 силовиков - комбат "Донбасса"

Об этом Семен Семенченко сообщил на своей странице в соцсети.

"Вышло еще 11 человек. Доставляем в госпиталь. Слава Богу", - написал он.

Ранее он сообщал, что из окружения удалось вывести 10 раненых. Читайте такжеВ Германию на лечение отправят 20 бойцов, тяжелораненых в боях под Иловайском

Как сообщал УНИАН, бои сил АТО с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа. Уже неделю возле этого города несколько украинских батальонов находятся в окружении боевиков и российских военных.

29 августа президент России Владимир Путин призвал террористов, которых он назвал «ополчениям Новороссии», открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.

Пресс-служба батальона "Донбасс" сообщала, что утром 29 августа силам АТО под Иловайском выдвинули ультиматум - сдаться или погибнуть.Читайте такжеПорошенко обещает кадровые выводы в связи с последними событиями в зоне АТО

Украинцы начали выходить из окружения 30 августа. В тот день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о выходе из окружения боевиков под Иловайском 28 бойцов Национальной гвардии Украины. Позже Аваков уточнил, что всего за ночь к позициям сил антитеррористической операции вышло около 100 бойцов, однако военным, окруженным боевиками под Краснопольем, вырваться пока не удалось.

1 сентября советник министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на комбата "Донбасса" Семена Семенченко сообщил, что из окружения под Иловайском вышли еще 84 бойца - батальонов "Днепр-1", "Донбасс" и "Свитязь".

Точных данных о погибших и взятых в плен украинцах под Иловайском нет.