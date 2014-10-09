Первое заседание Совета ассоциации запланировано на декабрь

Об этом журналистам в Брюсселе после завершения ряда встреч сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В частности, он встретился в европейскими комиссарами Карлом Де Гухтом и Штефаном Фюле.

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"Мы говорили о проведении Совета ассоциации в декабре, как только заработает новая Еврокомиссия. Когда она заработает, мы будем иметь дату, повестку дня, график заседания институциональных органов", - сказал он.

Министр отметил, что первой задачей этого заседания будет определить, какие механизмы имплементациивыбрать. "Это должны быть простые, всем понятные, но одновременно эффективные механизмы взаимодействия. Это была одна из ключевых тем дискуссии с Штефаном Фюле", - добавил министр.

Кроме этого, речь шла о "будущей донорской или инвестиционной конференции". "Мы обсудили всю повестку дня Украина-ЕС, договорились о дальнейших контактах, относительно того, как будет работать институционная структура поддержки имплементации Соглашения об ассоциации, будущие визиты. Кое-кто из европейских комиссаров приедет к нам еще до завершения срока действия Еврокомиссии, некоторые - после", - сказал дипломат.