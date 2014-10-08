Турчинов хочет подготовить Украину к вступлению в ЕС за 3 года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время встречи с делегацией предвыборной миссии специального комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Украине.

В частности, Турчинов подчеркнул, что Украина и ее народ готовы встретить все вызовы, которые встают на ее пути к европейской интеграции.

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«Мы уверены, что Украина будет независимой демократической европейской страной», - подчеркнул он, отметив, что украинское законодательство приводится в соответствие с европейским законодательством «чрезвычайно быстрыми темпами».

«Соглашение об ассоциации с ЕС является для нас дорожной картой, которую власть выполняет, чтобы обеспечить вступление Украины в ЕС уже в течение трех лет», - подчеркнул Турчинов.

Также во время встречи стороны обсудили вопрос проведения в Украине внеочередных парламентских выборов.

По словам Турчинова, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию на востоке Украины и то, что Автономная Республика Крым полностью оккупирована российскими военными, выборы в парламент пройдут демократично и прозрачно, что обеспечит избрание легитимной Верховной Рады Украины.

В этом контексте собеседники обсудили вопрос присутствия мониторинговой миссии ПАСЕ и группы наблюдателей на парламентских выборах.

«Спасибо представителям ПАСЕ за поддержку нашей позиции и за то, что они прислали такую почтенную делегацию и большое количество наблюдателей за выборами», - отметил руководитель парламента, добавив, что выборы будут проводиться в достаточно сложных условиях, но страна уже имеет опыт проведения выборов президента, которые прошли честно, свободно и, по оценке международных наблюдателей - образцово».

Ранее МИД заявлял, что ЕС введет безвизовый режим с Украиной не раньше мая 2015 года.