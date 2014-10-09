Тягнибок: Если не остановить олигархов, украинцев ждет «тарифный» геноцид
Зависимость поставок коммунальных услуг от прихотей олигархов, которые торгуют энергетическими ресурсами, является преступной традицией, которая должна быть прекращена. Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
«Кабмин постоянно отчитывается о постепенном повышении тарифов в ЖКХ. Минэнерго заявляет об ограничении экспорта электроэнергии. И на фоне этого, украинские олигархи, которые контролируют облэнерго, говорят о том, что электроэнергии для нужд населения может не хватить. В то же время от частных предприятий не слышно заявлений о сокращении экспорта энергоносителей зарубежным покупателям. То есть, украинцы становятся заложниками олигархов, которые могут использовать благосостояние семей обычных граждан в своих политических торгах», - говорит Тягнибок.
Политик напомнил, что сейчас различные города Украины и даже целые области страдают от постоянного отключения энергоснабжения и горячей воды, что свидетельствует о нерадивом менеджменте со стороны предприятий, которые контролируются олигархами.
Отметим, что в Украине официально за формирование тарифов на электроэнергию, газ, тепловую энергию, воду и водоотвод для населения отвечает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Она была образована в начале сентября этого года путем объединения Национальной комиссии по регулированию энергорынка и Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг.
«На самом деле, и эта комиссия, и предыдущие подконтрольны не только правительства, но и олигархам. Их формирование всегда проходило не прозрачно для широких слоев населения и, к сожалению, с учетом интересов олигархических групп. Именно поэтому правительство должно разработать новые, открытые, механизмы регулирования энергорынка», - подчеркнул Олег Тягнибок.