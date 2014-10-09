Тягнибок: Если не остановить олигархов, украинцев ждет «тарифный» геноцид

«Кабмин постоянно отчитывается о постепенном повышении тарифов в ЖКХ. Минэнерго заявляет об ограничении экспорта электроэнергии. И на фоне этого, украинские олигархи, которые контролируют облэнерго, говорят о том, что электроэнергии для нужд населения может не хватить. В то же время от частных предприятий не слышно заявлений о сокращении экспорта энергоносителей зарубежным покупателям. То есть, украинцы становятся заложниками олигархов, которые могут использовать благосостояние семей обычных граждан в своих политических торгах», - говорит Тягнибок.

Политик напомнил, что сейчас различные города Украины и даже целые области страдают от постоянного отключения энергоснабжения и горячей воды, что свидетельствует о нерадивом менеджменте со стороны предприятий, которые контролируются олигархами.

Отметим, что в Украине официально за формирование тарифов на электроэнергию, газ, тепловую энергию, воду и водоотвод для населения отвечает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Она была образована в начале сентября этого года путем объединения Национальной комиссии по регулированию энергорынка и Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг.

«На самом деле, и эта комиссия, и предыдущие подконтрольны не только правительства, но и олигархам. Их формирование всегда проходило не прозрачно для широких слоев населения и, к сожалению, с учетом интересов олигархических групп. Именно поэтому правительство должно разработать новые, открытые, механизмы регулирования энергорынка», - подчеркнул Олег Тягнибок.