На следующей неделе в Украину прибудут 40 наблюдателей ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

“На следующей неделе ожидается прибытие в Украину около 40 новых членов специальной мониторинговой миссии ОБСЕ”, - сказал Перебийнис.

Он отметил, что 6 октября в Луганской и Донецкой областях специальная мониторинговая миссия ОБСЕ увеличила свое присутствие до 92-х наблюдателей.

Перебийнис заявил, что вопрос установления надлежащего контроля за украинско-российской границей является принципиальным для украинской стороны.

“В связи с этим, мы подчеркиваем важность расширения деятельности миссии ОБСЕ, которая работает на российских контрольно-пропускных пунктах “Гуково” и “Донецк”, на всю протяженность украинско-российской границе в Донецкой и Луганской областях”, - сказал Перебийнис.

Он также сообщил, что на нынешнем этапе Украина ожидает от ОБСЕ сосредоточения усилий на таких направлениях как осуществление эффективного мониторинга прекращения огня в Луганской и Донецкой областях, мониторинга выполнения договоренностей, закрепленных в Минском протоколе и Минском меморандуме, в частности, вывода с украинской территории российских военных, незаконных вооруженных формирований, наемников и боевиков, а также тяжелого вооружения и военной техники. Кроме того, Украина ожидает от ОБСЕ осуществления наблюдения над соблюдением режима на украинско-российской границе, в первую очередь вдоль той его части, которая в настоящее время находится за пределами контроля украинской стороны.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре в Минске состоялись переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которых был подписан меморандум. Согласно меморандуму, 26 сентября на Донбассе начала свою деятельность рабочая группа центра по контролю и координации вопросов относительно прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон. В состав центра вошли представители украинской стороны, мониторинговая группа ОБСЕ и 76 военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Главная цель рабочей группы центра заключается в реализации мероприятий, направленных на установление режима полного прекращения огня - режима «Тишины». Зону определенных районов о прекращении огня будет распределена на четыре - пять секторов безопасности, в которых будут работать от трех до пяти мониторинговых групп ОБСЕ совместно с представителями Украины и РФ.

30 сентября заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (Киев) Александр Хуг на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил, что количество наблюдателей ОБСЕ в Украине возрастет до 500 человек. По его словам, мандат не будет ограничен выполнением Минского протокола и меморандума.

7 октября президент Украины Петр Порошенко обратился к представителям ОБСЕ с просьбой о безотлагательной активизации усилий специальной мониторинговой миссии и призвал увеличить количество наблюдателей до 1500.

Ранее сегодня в СНБО заявляли, что "Режим тишины" ввели, чтобы добиться прекращения огня.