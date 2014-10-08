В Украине уже сокращено 27 тысяч госслужащих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко на брифинге в Кабмине.

"По состоянию на сегодняшний день уже сокращенно 27 тыс. государственных служащих... Министерство социальной политики сокращено более чем на 12%, аппарат Государственной пенитенциарной службы – более чем на 15%, Укрдгосреестр - на 12%. Сокращение произошло в Госфининспекци, Минуглепроме. То же по местным органам", - сказал Ващенко.

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По его словам, 8 контролирующих органов уже ликвидировано, 10 центральных органов исполнительной власти сегодня находятся в стадии реорганизации.

"Если посмотреть, каких последствий мы ожидаем после того, как пройдет процесс реорганизации и ликвидации - по центральному аппарату упомянутых органов произойдет сокращение более чем на 47% государственных служащих, по территориальным - 16%", - сказал он.