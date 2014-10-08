"Дай бог каждому региону России жить так, как жил при Украине Донбасс" - Захарченко

Об этом Захарченко сказал в интервью "Русскому репортеру", отвечая на вопрос "Вы когда-нибудь чувствовали себя рабом?"

— Два раза в жизни. Первый — когда не смог наказать человека, который сбил на моих глазах другого человека. Я прошел все инстанции, но не получилось — его оправдали. И я понял, что для системы я — раб.

— А вы думаете, в России все по-другому?

— Нет… Скажу даже больше. Ошибка России в том, что многие из вас — россиян — воспринимают нас как людей, которые от нищеты и от голода взялись за оружие. На самом деле Донбасс — один из богатейших регионов Украины. И дай бог каждому региону России жить так, как жил при Украине Донбасс. Мы жили богаче и дружней россиян, - ответил Захарченко.

Напомним, лидер боевиков недавно сообщил, что уходит в отставку.