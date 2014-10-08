Блок Порошенко встретится на дебатах с КУН, а Правый сектор с Дартом Вейдером
С 13 октября на "Первом национальном" стартуют дебаты политический партий в рамках предвыборной кампании.
В рамках избирательной парламентской кампании с понедельника, 13 октября, на "Первом национальном" телеканале стартуют дебаты. В результате проведенной жеребьевки определили семь четверок партий, которые примут участие в дебатах, пишет Зеркало недели.
Дебаты будут продолжаться две недели. Так, с 13 октября с понедельника по четверг состоится четыре выпуска дебатов, а 20-го октября - три выпуска со вторника по четверг. Коммунисты отказались участвовать в дебатах.
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Согласно результатам жеребьевки в дебатах примут участие партии:
13 октября: Народный фронт, Национал-демократическая партия Украины, Зеленая планета и Заступ.
14 октября: Блок Петра Порошенко, Украина будущего, Конгресс украинских националистов, Партия зеленых.
15 октября: Правый сектор, Интернет-партия, Партия 5.10, Украина - единая страна.
16 октября: Сильная Украина, Новая политика, Свобода и Сила людей.
21 октября: Гражданская позиция, Оппозиционный блок, Солидарность женщин Украины, Либеральная партия.
22 октября: Радикальная партия Олега Ляшко, Объединение Самопомощь, Сила и честь, Гражданское движение.
23 октября: "Батьківщина", Блок левых сил, Возрождение и Единая страна.
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