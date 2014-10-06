ЦИК зарегистрировала уже 310 международных официальных наблюдателей

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, рассмотрев соответствующие обращения от иностранных государств и международных организаций, ЦИК зарегистрировала 55 официальных наблюдателей, в частности: 19 - от Королевства Дания, 12 - от Республики Польша, 17 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) , 7 - от Национального Демократического Института Международных Отношений на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Таким образом, по состоянию на 6 октября общее количество зарегистрированных международных официальных наблюдателей составляет 310 человек.

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Кроме того, Комиссия приняла постановление "Об особенностях изготовления списков избирателей и именных приглашений на выборы для отдельных избирательных участков, образованных на территории Донецкой и Луганской областей". Ею определено, что в случае невозможности выполнения своих полномочий органом ведения Государственного реестра избирателей, образованным на территории указанных областей, предварительные и уточненные списки избирателей, а также именные приглашения на выборы для избирательных участков изготавливаются другим органом ведения Государственного реестра избирателей, определенным Службой распорядителя Государственного реестра избирателей. Перечень таких избирательных участков предоставляется Центральной избирательной комиссии соответствующими областными государственными администрациями, говорится в сообщении.