Украина до 13 октября получит все заказанные беспилотники

18:35, 07 октября 2014
Политика
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Украинские пограничники смогут взять границу под полный контроль.

До указанного срока беспилотники поступят в полном объ / Фото УНИАН

Все заказанные беспилотники поступят в Украину до 13 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня в Киеве во время проверки готовности пограничных подразделений к выполнению мероприятий в рамках реализации мирного плана.

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Он отметил, что первые беспилотные летательные аппараты уже поступили в Украину, и до 13 октября поступят в полном объеме, и таким образом, украинские пограничники будут иметь возможность полного контроля украинской границы.

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