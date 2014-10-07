Украина до 13 октября получит все заказанные беспилотники

Все заказанные беспилотники поступят в Украину до 13 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня в Киеве во время проверки готовности пограничных подразделений к выполнению мероприятий в рамках реализации мирного плана.

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Он отметил, что первые беспилотные летательные аппараты уже поступили в Украину, и до 13 октября поступят в полном объеме, и таким образом, украинские пограничники будут иметь возможность полного контроля украинской границы.