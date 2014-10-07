Украина до 13 октября получит все заказанные беспилотники
18:35, 07 октября 2014Политика
0 0
Украинские пограничники смогут взять границу под полный контроль.
До указанного срока беспилотники поступят в полном объеме / Фото УНИАН
Все заказанные беспилотники поступят в Украину до 13 октября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня в Киеве во время проверки готовности пограничных подразделений к выполнению мероприятий в рамках реализации мирного плана.
Читайте такжеLe Monde: Беспилотники из Германии и Франции помогут следить за перемирием в Украине
Он отметил, что первые беспилотные летательные аппараты уже поступили в Украину, и до 13 октября поступят в полном объеме, и таким образом, украинские пограничники будут иметь возможность полного контроля украинской границы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter