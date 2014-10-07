Рада подчинила Новоайдаровскому району несколько сел и город Счастье

За постановление №5115 «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Луганской области, изменении и установлении границ Новоайдарского и Славяносербского районов Луганской области» проголосовали 236 народных депутатов.

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Согласно постановлению, территория Новоайдарского района увеличена на 30010,28 га земель. В частности Новоайдаровскому району будут подчинены город Счастье, села Крымское, Причепиловка, Сокольники, Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое и Лопаскино Славяносербского района.

Таким образром, территорию Новоайдарского района увеличена до 183588,28 га, Славяносербского - сокращена до 82965,72 га.