ОБСЕ прислала беспилотники для мониторинга ситуации на Донбассе

Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщает Лента.ру

Как заявил представитель ОБСЕ Майкл Бочуркив (Michael Bociurkiw), четыре беспилотных летательных аппарата будут отслеживать соблюдение перемирия у российско-украинской границы.

Читайте такжеОБСЕ признает свою вину в допуске посторонних лиц в авто миссии в Донецке

Договоренность о перемирии на востоке Украины была достигнута в начале сентября 2014 года спустя почти полгода ведения боевых действий в регионе. В то же время и ополченцы, и представители украинских властей неоднократно заявляли о нарушении режима прекращения огня. В частности, не прекращаются бои за аэропорт Донецка. Кроме того, практически ежедневно поступают сообщения об обстрелах населенных пунктов.