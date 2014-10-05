Гройсман: Отопительный сезон пройдет ”без критических температур” в домах украинцев

Об этом в эфире ТСН.Тиждень сказал вице-премьер-министр и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Владимир Гройсман.

”Хочу заверить в том, что начался реверс, и сегодня мы работаем над агрессивным планом замещения (российского) газа. Я думаю, что зима будет сложной, в зависимости от того, какие будут погодные условия. Но то, что мы пройдем этот опальный сезон, у меня нет никакого сомнения”, - сказал Гройсман.

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Вице-премьер заверил, что власти сделают все для того, чтобы реагировать на любые изменения, в том числе и погодные условия.

”Сегодня мы работаем в антикризисном энергетическом штабе совместно с партнерами из США и Канады. Есть несколько сценариев относительно ситуации, которая может иметь свои последствия в будущем, но мы будем готовы и все сделаем, чтобы никаких потрясений в Украине не было”, - заверил Гройсман.