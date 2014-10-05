Гуманитарный конвой из Германии сопровождают польские полицейские

По словам министра, конвой транспортирует мобильные домики, полевые кухни, радиаторы, электрогенераторы, баки для горючего и воды, зимнюю одежду, одеяла, спальники и гигиенические наборы.

Об этом сообщает Радио "Свобода".

По оценкам Герда Мюллера, общая стоимость этого гуманитарного конвоя достигает 12 миллионов долларов. Министр подчеркнул, что он должен «послать сигнал солидарности», что народ Украины может рассчитывать на Германию как на «надежного партнера».

Конвой сопровождает польская полиция и пожарные. Он должен пересечь польско-украинскую границу утром 7 октября и добраться до территории Востока Украины в середине октября.

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В МЧС России заявили 24 сентября, что Россия будет собирать очередной гуманитарный конвой для жителей Востока Украины. С составом трех предыдущих российских конвоев украинская сторона ознакомлена не была, Международный комитет Красного Креста их не сопровождал.