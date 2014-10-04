Постпред России при ОБСЕ рассказал, что российские военные делают на Донбассе

По его словам, военные РФ обеспечивают соблюдение перемирия, а также участвуют в работе над картой, которая ляжет в основу разведения конфликтующих сторон, сообщает "Эхо Москвы".

Он уточнил, что их количество составляет порядка 80 человек. По словам дипломата, они прибыли по приглашению генштаба Украины и работают в координации с наблюдателями ОБСЕ. Келин отметил, что предстоит развести тяжелые вооружения на 15-30 километров по условной линии. Именно она сейчас и вычерчивается на карте. Сама процедура начнется, как только ситуация успокоится.

Пока же, как сказал Келин, на большей части зоны безопасности, так называемой буферной зоны, продолжаются боевые действия. Одна из таких "горячих" точек - донецкий аэропорт.

Ранее о наличии российских военных на Донбассе сообщил в интервью Би-би-си первый вице-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики Андрей Пургин. По его словам, их задача – следить за соблюдением условий перемирия, а также выполнять функцию переговорщиков. Правда, ОБСЕ, на которую возложена данная задача, последнее не подтвердила.

Сегодня также появилась информация, что Германия отправит в Украину 200 военнослужащих Бундесвера для защиты наблюдательной миссии ОБСЕ и обслуживания беспилотников.