Вице-премьер "ДНР": в Донецке есть российские военные - BBC

По его словам, российские военнослужащие также действуют как переговорщики, сообщает BBC Украина.

Однако ОБСЕ, на которую возложена такая функция, эту информацию не подтвердила.

"Стороны конфликта не могут общаться без посредников, поэтому мы просим рассматривать их (российских военных - Ред.) в этой роли, они не занимают в конфликте чью-либо сторону", - сообщил Андрей Пургин ВВС.

В МИД России слова Пургина никак не прокомментировали.

Москва отрицает, что в Украине присутствуют российские военные.