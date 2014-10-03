Венецианская комиссия получила от Украины законопроект о люстрации

18:15, 03 октября 2014
Политика
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Комиссия Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия) сегодня получила для анализа текст закона Украины "Об очищении власти".

Венецианская комиссия получила законопроект о люстрации / Фото УНИАН

Об этом заявил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, передает "ЕвроПравда". "Только что получили запрос от Мониторингового комитета (МК) ПАСЕ относительно экспертизы украинского законодательства. Сейчас там один закон - о люстрации", - заявил Томас Маркерт.

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Он утверждает, что экспертиза закона будет проходить таким же образом, как и в случае получения официального запроса от правительства Украины. "Мы будем работать с ним по стандартной процедуре, если не появится оснований инициировать ускоренное рассмотрение", - сказал он.

Скорее всего, заключение Венецианской комиссии относительно закона будет принято и обнародовано по итогам сессии Венецианской комиссии в декабре, добавил Томас Маркерт.

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