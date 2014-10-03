Венецианская комиссия получила от Украины законопроект о люстрации
Комиссия Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия) сегодня получила для анализа текст закона Украины "Об очищении власти".
Об этом заявил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, передает "ЕвроПравда". "Только что получили запрос от Мониторингового комитета (МК) ПАСЕ относительно экспертизы украинского законодательства. Сейчас там один закон - о люстрации", - заявил Томас Маркерт.
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Он утверждает, что экспертиза закона будет проходить таким же образом, как и в случае получения официального запроса от правительства Украины. "Мы будем работать с ним по стандартной процедуре, если не появится оснований инициировать ускоренное рассмотрение", - сказал он.
Скорее всего, заключение Венецианской комиссии относительно закона будет принято и обнародовано по итогам сессии Венецианской комиссии в декабре, добавил Томас Маркерт.