Боевики из "Градов" обстреляли Донецк
09:22, 03 октября 2014Политика
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С целью дискредитации сил АТО боевики в очередной раз обстреляли Донецк.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.
Огонь из Градов велся из района населенного пункта Корсунь, что неподалеку Енакиево; со Ждановки ракеты летели в южном направлении.
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Также сообщается, что накануне боевики штурмовали наш блок пост вблизи Попасной. Атака отбита.
За сутки уничтожено 10 боевиков и 2 танка. В результате ответного огня был ликвидирован снайпер боевиков, который работал по украинским подразделениям в районе села Новоласпа.
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