Боевики из "Градов" обстреляли Донецк

Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.

Огонь из Градов велся из района населенного пункта Корсунь, что неподалеку Енакиево; со Ждановки ракеты летели в южном направлении.

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Также сообщается, что накануне боевики штурмовали наш блок пост вблизи Попасной. Атака отбита.

За сутки уничтожено 10 боевиков и 2 танка. В результате ответного огня был ликвидирован снайпер боевиков, который работал по украинским подразделениям в районе села Новоласпа.