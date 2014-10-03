Боевики из "Градов" обстреляли Донецк

09:22, 03 октября 2014
Политика
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С целью дискредитации сил АТО боевики в очередной раз обстреляли Донецк.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО в своем Facebook.

Сообщение by Пресс-центр АТО.

Огонь из Градов велся из района населенного пункта Корсунь, что неподалеку Енакиево; со Ждановки ракеты летели в южном направлении.

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Также сообщается, что накануне боевики штурмовали наш блок пост вблизи Попасной. Атака отбита.

За сутки уничтожено 10 боевиков и 2 танка. В результате ответного огня был ликвидирован снайпер боевиков, который работал по украинским подразделениям в районе села Новоласпа.

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