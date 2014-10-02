Боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Попасной и Счастья

Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай сообщила на своей странице в Facebook.

«1 октября в период времени с 05.50 до 06.00 боевиками с территории г. Первомайска был осуществлен минометный обстрел (4 выстрела) в направлении блокпоста Национальной гвардии Украины, расположенного на въезде в г. Попасная. Жертв и пострадавших нет. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка», - говорится в сообщении.

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Кроме этого, как отмечает Погукай, «1 октября в период времени с 19.00 до 19.40 боевиками из стрелкового оружия и минометов был осуществлен обстрел блокпоста военнослужащих Вооруженных сил, который расположен у моста через реку Северский Донец возле г. Счастье. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка».