Россия приложит все усилия, чтобы минимизировать легитимность выборов в Верховную Раду - эксперт

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказала координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

Она отметила, что, невзирая на то, что на части территорий Луганской и Донецкой областей невозможно провести голосование, «выборы в Украине будут законными, но Россия сделает все, чтобы минимизировать их в глазах международного сообщества».

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«И она это делает достаточно активно», - добавила Айвазовская.

По ее словам, со стороны России «достаточно серьезно работает пропаганда на международном уровне».