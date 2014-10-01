Виновные в нарушениях прав человека на востоке Украины должны ответить за это - Совет Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс во время дебатов относительно ситуации в Украине на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Он подчеркнул, что боевики продолжают удерживать контроль над оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях, продолжают следовать политике террора в отношении местного населения.

Читайте такжеВ Донецке погибли 9 мирных жителей, ранены 30, в городе идут боевые действия - горсоветКомиссар Совета Европы отметил, что в контексте укрепления соблюдения режима прекращения огня, не должно быть такой ситуации, чтобы виновные в нарушениях прав человека не были наказаны за свои действия.