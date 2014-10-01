В ДНР опровергла существование захоронений, которые Лавров требует расследовать

"Мы рассчитываем на то, что западные столицы не будут замалчивать эти факты — они вопиющие. Рассчитываем, что западные средства массовой информации будут объективно освещать эту историю, пока они явно пытаются ее замалчивать", — потребовал Лавров на пресс-конференции в среду. Его цитируют РИА Новости.

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Следует отметить, что еще 29 сентября подконтрольный России лидер боевиков на Донбассе Андрей Пургин заявил, что российские СМИ неправильно их поняли, когда "ДНР" сообщали о 400 трупах в моргах Донецка.

Пургин пояснил, что в захоронении на окраине Макеевки были обнаружены тела лишь девяти человек, а те 400 неопознанных трупов, о которых они ранее сообщили, поступили в морги из разных мест региона в разное время.