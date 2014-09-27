Лавров открестился от мер по подрыву экономики Украины

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Российская газета.

При этом, по словам главы МИД, Москва не объявляла мер по "подрыву украинской экономики".

"Мы ведем разговоры с избранным президентом Украины Петром Порошенко, у нас по линии правительств повседневные контакты на уровне министров экономики, торговли, энергетики, по линии других ведомств. Поэтому какого-то недостатка в каналах общения не существует. Никаких мер наказания Украины, никаких мер по подрыву украинской экономики никто не объявлял и объявлять не собирается", - сказал он.

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При этом, как отметил министр, Россия будет делать все "для продолжения минского процесса и его результативности".

"Что бы ни заявляли в Киеве, что бы ни заявляли в Донецке и Луганске, они согласовывают дальнейшие шаги в рамках минского процесса, - подчеркнул глава МИД. - Мы это активно поддерживаем".