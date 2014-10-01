Украина отказалась строить с Россией мост через Керченский пролив
16:56, 01 октября 2014Политика
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Кабинет министров Украины принял решение отказаться от действия соглашения о совместной с Российской Федерацией организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.
Один из предлагаемых эскизов проекта по строительству моста через Керченский проливslon.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр Кабинета министров Остап Семерак.
«Согласно нормами этого соглашения, мы должны были за полгода до дня расторжения направить дипломатические уведомления. Мы это сделали и теперь абсолютно спокойно это соглашение разорвали, сегодня приняв это решение на заседании правительства", — сказал Семерак.
Как сообщал УНИАН,обсуждение вопроса строительства транспортного перехода через Керченский пролив между Россией и Украиной шли более 8 лет.
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