Украина отказалась строить с Россией мост через Керченский пролив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр Кабинета министров Остап Семерак.

«Согласно нормами этого соглашения, мы должны были за полгода до дня расторжения направить дипломатические уведомления. Мы это сделали и теперь абсолютно спокойно это соглашение разорвали, сегодня приняв это решение на заседании правительства", — сказал Семерак.

Как сообщал УНИАН,обсуждение вопроса строительства транспортного перехода через Керченский пролив между Россией и Украиной шли более 8 лет.