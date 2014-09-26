Пограничники: Военные РФ продолжают активную разведку на границе Украины

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеРФ осуществляет усиленную разведку на украинской границе

«Вооруженные силы РФ продолжают активную радио и агентурную разведку обстановки в украинском приграничье. Также разведкой (в т.ч. разведкой боем) занимаются террористы с целью выявления расположения сил АТО», - говорится в сообщении.

Фактов нарушения воздушного пространства Украины за прошедшие сутки не выявлено, добавили в ведомстве.