Пограничники: Военные РФ продолжают активную разведку на границе Украины
14:08, 26 сентября 2014Политика
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Российские военные продолжают активную радио - и агентурную разведку обстановки на границе Украины.
Российские войска продолжают шпионить за Украиной / Фото ГНС
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
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«Вооруженные силы РФ продолжают активную радио и агентурную разведку обстановки в украинском приграничье. Также разведкой (в т.ч. разведкой боем) занимаются террористы с целью выявления расположения сил АТО», - говорится в сообщении.
Фактов нарушения воздушного пространства Украины за прошедшие сутки не выявлено, добавили в ведомстве.
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