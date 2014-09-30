ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в народные депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комиссии поздно вечером 29 сентября.

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Как сообщал УНИАН, 29 сентября ЦИК зарегистрировала 656 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных округах.