ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в народные депутаты
10:15, 30 сентября 2014Политика
0 0
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Донецкой ОГА Сергея Таруту кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в парламент 26 октября.
Тарута идет в депутаты / Фото:УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комиссии поздно вечером 29 сентября.
Читайте такжеТарута о Донбассе: Это тот случай, когда плохой мир не лучше войныТарута как самовыдвиженец зарегистрирован в округе №58 в Донецкой области.
Как сообщал УНИАН, 29 сентября ЦИК зарегистрировала 656 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных округах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter