ЦИК зарегистрировала Таруту кандидатом в народные депутаты

10:15, 30 сентября 2014
Политика
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала председателя Донецкой ОГА Сергея Таруту кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в парламент 26 октября.

Тарута йде в депутати / Фото:УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комиссии поздно вечером 29 сентября.

Читайте такжеТарута о Донбассе: Это тот случай, когда плохой мир не лучше войныТарута как самовыдвиженец зарегистрирован в округе №58 в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ЦИК зарегистрировала 656 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных округах.

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