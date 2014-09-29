Минобороны РФ отказалось отвечать на запрос депутата Думы о военных в Украине (документ)

Об этом сообщил сам Гудков в блоге на сайте радиостанции Эхо Москвы.

В частности, депутат направил министру обороны РФ Сергею Шойгу вопросы следующего содержания: действительно ли российские военнослужащие принимают участие в конфликте, сколько из них погибли или были ранены в Украине, действительно ли являются военные, чьи имена появились в сети, служащими соответствующих воинских подразделений, получили ли их семьи компенсации за молчание о судьбе своих родных, за что была награждена орденом Суворова 76-я дивизия.

Читайте такжеВышедшие из плена украинские военные: "Нас захватили российские солдаты" – ReutersВ ответе ведомство сообщило, что Россия не является стороной конфликта в Украине (не подтвердив и не опровергнув участие военнослужащих в конфликте), персональные данные военнослужащих разглашать нельзя, а дивизия получила награду "за боевые заслуги".

Читайте такжеУкраина вернула в Россию задержанных на Донбассе десантников"В этой связи риторический вопрос — если бы вышеперечисленные военнослужащие, о которых идет речь в моем письме, не имели отношения к трагическим событиям в Украине, стали бы мне отвечать в стиле «не говорите мне что делать, а я не скажу куда вам идти»? Стали бы прикрываться за коном о защите персональных данных?", - пишет депутат.