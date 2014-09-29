Силы АТО под Дебальцево уничтожили элитное подразделение морской пехоты России

Об этом рассказали бойцы 11-го батальона, передают "Подробности".

Отмечается, что противнику не удалось взять Дебальцево в котел. Все атаки были успешно отбиты.

Противник выдохся, понес большие потери.

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В то же время украинские бойцы пытаются обустроить свой быт, устанавливают печки в палатках и блиндажах.

Волонтеры подвезли горючие брикеты.

Армия готовится к длительной обороне.