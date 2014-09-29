Силы АТО под Дебальцево уничтожили элитное подразделение морской пехоты России
04:08, 29 сентября 2014Политика
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Силами АТО под Дебальцево было уничтожено элитное подразделение морской пехоты России.
REUTERS
Об этом рассказали бойцы 11-го батальона, передают "Подробности".
Отмечается, что противнику не удалось взять Дебальцево в котел. Все атаки были успешно отбиты.
Противник выдохся, понес большие потери.
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В то же время украинские бойцы пытаются обустроить свой быт, устанавливают печки в палатках и блиндажах.
Волонтеры подвезли горючие брикеты.
Армия готовится к длительной обороне.
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