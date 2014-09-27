В МВД предупредили харьковчан: ходить на запрещенный "Марш мира" сегодня не стоит

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

"Я не рекомендую жителям Харькова поддающимся ранее на провокационные призывы, приходить сегодня на улицу Сумскую с пророссийской или сепаратисткой символикой. Вы рискуете провести время в КПЗ до выяснения личности. А если кто то будет пытаться нарушить общественный порядок, может там остаться и на подольше", - пишет Геращенко.

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В случае, если у кого то из провокаторов будет замечено оружие и намерение его применить, то спецподразделения милиции и СБУ применят оружие в рамках разрешенных Законом для обезвреживания правонарушителей, предупреждает Геращенко.

"Милиция в Харькове будет действовать жестко, но в рамках закона. Для этого у нее есть все полномочия предусмотренные Законом", - пишет он.