В МВД наглядно разоблачили новые фейки кремлевских СМИ

"Поводом для брифинга послужило начало очередной лживой пропагандисткой компании российских СМИ на общую тему "Найдены массовые захоронения жертв украинских карателей", предназначенное в первую очередь для ушей представителей ОБСЕ", - сообщил Геращенко на своей странице в Facebook.

"В ходе брифинга показал эксклюзивное фото трехлетнего мальчика, распятого на центральной площади Славянска, после прихода украинской армии. Также разоблачил и другие фейки российской пропаганды направленные на одурманивание сознания российских, украинских и иностранных граждан", - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Алексей Навальный предлагает судить авторов очередного "фейка" о событиях в Славянске после освобождения города армией Украины.