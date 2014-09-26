В МВД наглядно разоблачили новые фейки кремлевских СМИ
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко провел брифинг на тему "Разоблачение фейков российской пропаганды".
"Поводом для брифинга послужило начало очередной лживой пропагандисткой компании российских СМИ на общую тему "Найдены массовые захоронения жертв украинских карателей", предназначенное в первую очередь для ушей представителей ОБСЕ", - сообщил Геращенко на своей странице в Facebook.
"В ходе брифинга показал эксклюзивное фото трехлетнего мальчика, распятого на центральной площади Славянска, после прихода украинской армии. Также разоблачил и другие фейки российской пропаганды направленные на одурманивание сознания российских, украинских и иностранных граждан", - написал Геращенко.
Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Алексей Навальный предлагает судить авторов очередного "фейка" о событиях в Славянске после освобождения города армией Украины.