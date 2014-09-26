Гройсман считает невозможным подорожание газа для населения в 4 раза

Об этом он сказал в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

"Нет, это невозможно", - ответил Гройсман на вопрос журналиста, отметив, что экономическая ситуация и доходы населения не позволяют настолько повысить цену.

Читайте такжеГаз для украинцев может подорожать сразу в 4 раза до конца года

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" не исключает установления уже в 2014 году единой цены на природный газ для всех потребителей Украины, что приведет к подорожанию топлива для нужд населения в 4 раза.