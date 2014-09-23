МИД отзывает генконсула Украины в Барселоне, который поддержал «диктаторские законы»

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают отзыв Александра Хрипунова с должности генерального консула Украины в Барселоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

«Я могу лишь подтвердить, что министром иностранных дел Украины принято решение о завершении долгосрочной командировки господина Хрипунова в должности генконсула в Барселоне», - отметил Перебийнис.

На уточняющий вопрос о причине такого решения Перебийнис сказал: «Я не могу комментировать решение министра».

Отвечая на вопрос, продолжит ли Хрипунов работать в МИД Украины, Перебийнис сказал: «Все дипломаты, которых возвращают из заграничных командировок, им должно быть предоставлено место в центральном аппарате, если они не переводятся по горизонтали в другие заграничные учреждения. В данном случае, очевидно, речь идет о центральном аппарате».

Как сообщалось, генконсул Украины в Барселоне Хрипунов назвал «диктаторские законы», принятые 16 января, законами европейского образца.

Кроме того, во время Евромайдана Хрипунов выступал в защиту тогдашнего руководства Украины, критикуя мирные акции протеста в Украине и за ее пределами.