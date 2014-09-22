Опубликованы имена украинских бойцов, которых вчера освободили из плена

14:24, 22 сентября 2014
Политика
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ДНР предоставила для публикации Центру освобождения пленных ОО «Офицерский корпус» данные 35 освобождённых украинских пленных (обмен 21.09.2014 г.)

REUTERS

Фамилии опубликованы на странице организации в Facebook.

Допис by Центр звільнення полонених.

1. Андрушко Алексей Александрович - 40 БТО, сержант, 1979 г.р.

2. Боярчук Николай Васильевич - 51 бригада, водитель сан. машины, 1953 г.р.

3. Воловненко Ю.О. - 93 бригада, ст. солдат

4. Галета Игорь Петрович - 51 бригада, ст. солдат, 1988 г.р.

5. Данилюк Вадим Юрьевич - 51 бригада, ст. солдат, 1992 г.р.

6. Демчук Леонид Викторович - 30 бригада, ст. солдат, 1993 г.р.

7. Демуренко Дмитрий Сергеевич - 93 бригада, солдат, 1994 г.р.

8. Ермолаев Максим Николаевич - 51 бригада, ст. солдат, 1990 г.р.

9. Журавлёв Иван Викторович - 42 БТО, старшина, 1968 г.р.

10. Иванюк Сергей Дмитриевич - 30 бригада, прапорщик, 1975 г.р.

11. Кондрашов Андрей Юрьевич - 40 БТО, ст. сержант, 1981 г.р.

12. Луцюк Анатолий Леонидович - 51 бригада, ст. солдат, 1990 г.р.

13. Ляшук Иван Ростиславович - 51 бригада, ст. солдат, 1992 г.р.

14. Майло Андрей Николаевич - 51 бригада, ст. солдат, 1983 г.р.

15. Матвеев Андрей Иванович - бат "Ив.-Франковск", мл. сержант, 1980 г.р. 

16. Мидлер Александр Витальевич - 93 бригада, ст. солдат, 1992 г.р.

17. Молоков Юрий Сергеевич - 39 БТО, солдат, 1989 г.р.

18. Набиев В.Д. - 93 бригада, солдат

19. Новосёлов Василий Анатольевич - 93 бригада, мл. сержант, 1979 г.р.

20. Рябченко Александр Владимирович - 39 БТО, ст. солдат, 1972 г.р.

21. Рябовол Александр Александрович - 40 БТО, ст. сержант, 1975 г.р.

22. Слипченко Николай С. - А 1978, солдат, 

23. Стрелков Александр Витальевич - 39 БТО, рядовой, 1986 г.р.

24. Тепляков Виталий Викторович - 2 БТО, прапорщик, 1978 г.р.

25. Терещенко Сергей Сергеевич - 39 БТО, рядовой, 1988 г.р.

26. Хорольский Виктор Владимирович - 93 бригада, ст. солдат, 1983 г.р.

27. Циклаури Александр Шотаевич - 30 бригада, мл. сержант, 1995 г.р.

28. Шаура Вячеслав Алексеевич - в/ч 9953, старшина

Как сообщал УНИАН, из плена террористов на Донбассе освобождены уже около 1 тыс. 200 гражданских лиц и украинских военнослужащих

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