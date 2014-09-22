Опубликованы имена украинских бойцов, которых вчера освободили из плена

ДНР предоставила для публикации Центру освобождения пленных ОО «Офицерский корпус» данные 35 освобождённых украинских пленных (обмен 21.09.2014 г.)

Фамилии опубликованы на странице организации в Facebook. Допис by Центр звільнення полонених 1. Андрушко Алексей Александрович - 40 БТО, сержант, 1979 г.р. 2. Боярчук Николай Васильевич - 51 бригада, водитель сан. машины, 1953 г.р. 3. Воловненко Ю.О. - 93 бригада, ст. солдат 4. Галета Игорь Петрович - 51 бригада, ст. солдат, 1988 г.р. 5. Данилюк Вадим Юрьевич - 51 бригада, ст. солдат, 1992 г.р. 6. Демчук Леонид Викторович - 30 бригада, ст. солдат, 1993 г.р. 7. Демуренко Дмитрий Сергеевич - 93 бригада, солдат, 1994 г.р. 8. Ермолаев Максим Николаевич - 51 бригада, ст. солдат, 1990 г.р. 9. Журавлёв Иван Викторович - 42 БТО, старшина, 1968 г.р. 10. Иванюк Сергей Дмитриевич - 30 бригада, прапорщик, 1975 г.р. 11. Кондрашов Андрей Юрьевич - 40 БТО, ст. сержант, 1981 г.р. 12. Луцюк Анатолий Леонидович - 51 бригада, ст. солдат, 1990 г.р. 13. Ляшук Иван Ростиславович - 51 бригада, ст. солдат, 1992 г.р. 14. Майло Андрей Николаевич - 51 бригада, ст. солдат, 1983 г.р. 15. Матвеев Андрей Иванович - бат "Ив.-Франковск", мл. сержант, 1980 г.р. 16. Мидлер Александр Витальевич - 93 бригада, ст. солдат, 1992 г.р. 17. Молоков Юрий Сергеевич - 39 БТО, солдат, 1989 г.р. 18. Набиев В.Д. - 93 бригада, солдат 19. Новосёлов Василий Анатольевич - 93 бригада, мл. сержант, 1979 г.р. 20. Рябченко Александр Владимирович - 39 БТО, ст. солдат, 1972 г.р. 21. Рябовол Александр Александрович - 40 БТО, ст. сержант, 1975 г.р. 22. Слипченко Николай С. - А 1978, солдат, 23. Стрелков Александр Витальевич - 39 БТО, рядовой, 1986 г.р. 24. Тепляков Виталий Викторович - 2 БТО, прапорщик, 1978 г.р. 25. Терещенко Сергей Сергеевич - 39 БТО, рядовой, 1988 г.р. 26. Хорольский Виктор Владимирович - 93 бригада, ст. солдат, 1983 г.р. 27. Циклаури Александр Шотаевич - 30 бригада, мл. сержант, 1995 г.р. 28. Шаура Вячеслав Алексеевич - в/ч 9953, старшина Как сообщал УНИАН, из плена террористов на Донбассе освобождены уже около 1 тыс. 200 гражданских лиц и украинских военнослужащих.

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