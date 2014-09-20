На Луганщине боевики обстреляли из артиллерии поселок Стахановец
17:28, 20 сентября 2014Политика
0 0
В Луганской области боевики обстреляли из артиллерии поселок Стахановец.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, два часа назад с территории города Ирмино, подконтрольной сепаратистами,боевики из артиллерийского оружия обстреляли поселок Стахановец. В результате обстрела огнем охвачены жилые дома по улицам: Степная, Садовая и Мичурина.
Читайте такжеВ Донецке снова неспокойно, идут активные перестрелки
"Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка. На данный момент установлено, что горят девять летних кухонь, три гаража. Обнаружен труп женщины", - отметили в МВД.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter