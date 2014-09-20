На Луганщине боевики обстреляли из артиллерии поселок Стахановец

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, два часа назад с территории города Ирмино, подконтрольной сепаратистами,боевики из артиллерийского оружия обстреляли поселок Стахановец. В результате обстрела огнем охвачены жилые дома по улицам: Степная, Садовая и Мичурина.

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"Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка. На данный момент установлено, что горят девять летних кухонь, три гаража. Обнаружен труп женщины", - отметили в МВД.