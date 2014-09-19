На Донбассе зафиксировали 480 случаев нарушения режима прекращения огня

На востоке Украины зафиксировано 480 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом на сегодняшнем заседании Совета безопасности ООН сообщил представитель Украины, сообщает Громадське. Читайте такжеВ Донецке снова неспокойно, идут активные перестрелки «Мы ежедневно регистрируем факты нарушения режима прекращения огня. Он был нарушен 480 раз. 100 украинских военных погибли, 138 получили ранения», - отметил представитель Украины в Совбезе ООН. Напомним, режим временного прекращения огня был встновлений 5 сентября в Минске.

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