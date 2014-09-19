В Марковском районе из гранатомета обстреляли дом главы РГА: чиновник и его жена ранены

Сегодня ночью, около 2:30, в Марковском районе (Луганская область) неизвестные из гранатомета обстреляли дом главы местной райгосадминистрации Виктора Черника.

Об этом сообщает Informator со ссылкой на информированный источник.

В результате обстрела ранены два человека: сам глава и его жена. В данный момент они находятся в больнице.

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Как сообщает источник, нападавшие целились в спальню дома. Попадание произошло именно в эту комнату. Чете Черниковых повезло, так как они ночевали в зале.

Виктор Черник известен своей проукраинской позицией. В мае этого года он отказал «группе неизвестных» предоставить помещение администрации для голосования на лже-референдуме 11 мая. Пост председателя марковской РГА занял в апреле этого года.