Правнук Михаила Коцюбинского уже полгода воюет на Востоке

Внук расстрелянного НКВДистами врага народа Романа Коцюбинского Игорь уже полгода воюет на Востоке, сообщает ТСН.

Он - директор музея писателя и до сих пор писал только для себя, в ящик. Но теперь предполагает, что попробует написать книгу о войне.

Ради ребят, которые оттуда не вернулись. В имении-музее Михаила Коцюбинского как раз созрели яблоки и айва. Правнук украинского классика и директор его музея Игорь осматривает каждое дерево, радуется урожаю.

В этом саду он не был полгода. Игоря призвали в зону АТО в первую волну мобилизации. Ведь 49-летний музейщик еще в советские времена закончил военное училище.

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На Луганщину отправился в составе отдельной танковой бригады. Но сейчас говорит, что на этой должности служить значительно труднее, ведь на востоке продолжается гибридная война с неписаными правилами. А боевой дух патриотов больше подтачивает неопределенность.

Во время последнего обстрела Игорь потерял многих своих собратьев и именно ради них, говорит, возможно когда-нибудь и напишет книгу о войне. Но возьмется за это не раньше, чем в стране наступит мир. Защищать его он вскоре вновь отправится на Восток.