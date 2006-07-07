Лучшим молодым игроком ЧМ 2006 назван нападающий сборной Германии

Подведены итоги голосования на звание лучшего молодого игрока ЧМ-2006.

Нападающий сборной Германии Лукас Подольски по итогам голосования довольно неожиданно стал лучшим молодым игроком чемпионата мира.

Выбор Подольски перечеркнул надежды на получение почетного звания португальца Криштиано Роналдо, который также провел ЧМ-2006 на высоком уровне.

Шансы Роналдо, который считался главным фаворитом. существенно снизились после того скандала, возникшего в связи с удалением Уэйна Руни.

С другой стороны, награда Подольски должна несколько подсластить горечь поражения хозяевам турнира, не устоявшими перед финальным напором итальянцев.

Лукас Подольски, выступающий за "Кельн", проявил себя на турнире с наилучшей стороны. На счету молодого форварда 3 гола в шести матчах.

Лучшей игрой нападающего на ЧМ-2006 стала игра со шведами - уже к 12-й минуте Подольски оформил дубль, сняв все вопросы о победителе.

21-летний футболист (родился 04.06.1985 - кстати, день рождения пришелся как раз на день матча с Италией!) составил мощный атакующий тандем с Мирославом Клозе, на счету которого 5 мячей.

Другими номинантами были швейцарец Барнетта, испанец Фабрегас, аргентинец Месси и эквадорец Валенсия.

"Корреспондент" по материалам: Germany06.ru