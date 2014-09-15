На Львовщине начались военные учения Украины и США (фоторепортаж)

На плацу Центрального городка МЦМБ выстроились военнослужащие из Украины, США, Великобритании, Канады, Болгарии, Азербайджана, Латвии, Литвы, Грузии, Германии, Республики Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Королевства Испания.

Читайте такжеВо время многонациональных учений "Кленовая Арка - 2014" применяют опыт участников АТОВо время исполнения государственных гимнов Украины и США подняли флаги этих стран. Флаг Украины поднимали военнослужащие морской пехоты и Национальной гвардии, а флаг Соединенных Штатов - бойцы 173 парашютно-десантной бригады командования Сухопутных войск США в Европе.

Сокомандники учений с украинской стороны полковник Александр Сивак, и с американской - полковник Фред Рензи, совершили обход подразделений стран-участниц и поздравили военных с началом учений.