СМИ: В Кировограде убили военного, которого должны были отправить в зону АТО

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на родственников погибшего.

По словам брата погибшего Владислава Дмитренко, 9 сентября военнослужащий около трех часов дня позвонил своей маме и сказал, что "его сейчас будут убивать". После этого она услышала в телефон, как неизвестные начали угрожать убить ее сына и всю его семью.

"Также был слышен шум, как там кричали "хватайте его за шею". Был шум и какой-то хлопок, а потом сказали: "Убирайте следы преступления". После этого связь оборвалась", - рассказал Владислав.

Ранее Виталий Дмитренко рассказывал маме по телефону, что его хотели раньше, чем было запланировано, отправить в зону АТО, хотя бойцы еще не прошли курса учений. Родственники написали заявление в милицию по месту жительства, а также в военную прокуратуру.

Читайте такжеСК России задержал сержанта - убийцу украинского офицера в КрымуПрибыв в Кировоград, брат погибшего Владислав получил выписку, что уголовное производство открыто, а также справку о смерти, в которой было написано "падение с здания". Первичная экспертиза установила ушиб головного мозга, перелом костей основания и свода черепа.

Военный прокурор в Кировограде Андрей Великсар подтвердил ТСН.uа, что расследование продолжается. Производство было начато по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Кировоградская милиция проводит следственные действия и допрос свидетелей. Подозреваемых и задержанных пока нет.