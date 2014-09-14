Обмен пленными между силовиками и боевиками должен пройти в воскресенье
08:47, 14 сентября 2014Политика
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Обмен пленными между украинскими силовиками и боевиками должен пройти в воскресенье днем.
REUTERS
Предполагается передать друг другу по 65 человек, передают РИА Новости.Читайте такжеГлава СБУ: Савченко и Сенцов есть в списке обмена задержанными
12 сентября из плена боевиков в рамках минских договоренностей о прекращении огня было освобождено еще 57 украинских военных. Напомним, 10 сентября Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с момента прекращения огня из плена освобождено 700 украинцев.
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