Обмен пленными между силовиками и боевиками должен пройти в воскресенье

Предполагается передать друг другу по 65 человек, передают РИА Новости.Читайте такжеГлава СБУ: Савченко и Сенцов есть в списке обмена задержанными

12 сентября из плена боевиков в рамках минских договоренностей о прекращении огня было освобождено еще 57 украинских военных. Напомним, 10 сентября Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что с момента прекращения огня из плена освобождено 700 украинцев.