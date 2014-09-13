Фюле предлагает созвать международную конференцию остносительно нарушений прав крымских татар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фюле сказал на 11-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской стратегии в Киеве.

”Я хотел бы предложить организовать международную конференцию по поводу того, что происходит с крымскими татарами”, - сказал Фюле.

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Также он напомнил об ограничительных мерах относительно попадания товаров, произведенных в Крыму, на рынки ЕС. В связи с этим он отметил, что крымские товары могут попасть на европейский рынок при условии, если украинские компетентные органы сертифицируют их.