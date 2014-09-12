Начальника Генштаба Муженко отстранили от проведения АТО из-за Иловайска - журналист

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в соцсети.

"Начальник Генерального штаба Виктор Муженко отстранен от статуса де-факто командующего Антитеррористической операцией. Он сейчас в Киеве, дает показания по Иловайскому котлу,", - написал журналист.Читайте такжеВоенные прокуроры допрашивают руководителей подразделений по событиям под Иловайском

Бутусов сообщил, что обязанности командующего войсками АТО переданы первому заместителю начальника Генштаба Геннадию Воробьеву.

"Что ж, это уже неплохо. Воробьев мыслит более реалистично. Он тоже требовал вовремя отводить войска от Иловайска, ругался с Муженко.Надо убирать всех заместителей министра обороны, и все руководство военной разведки ГУР МО. И надо на руководство МО ставить не одного нового человека, а целую команду". - написал он.