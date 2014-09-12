Российские следователи не смогли предоставить доказательства вины летчицы Савченко - защита

Об этом сообщает фонд «Открытый диалог», который сотрудничает с адвокатами Савченко, на свой странице в Facebook.

«Следователи РФ не смогли предоставить ни одного документа, который бы свидетельствовал о вине Савченко. Защита настаивает на полном объявлении материалов, чтобы суд и люди услышали полное содержание документов, без искажений и вырываний из контекста», - отмечает фонд.

Как сообщается, сегодня во время заседания суда после того, как защита объявила только треть документов, «следователи прибегли к традиционным «темным методам» - в зале суда выключили свет». «Ведь если заслушать все материалы защиты, у суда не останется причин для содержания Савченко под стражей», - сообщает фонд.

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Через 20 минут после этой записи фонд сообщил, что заседание перенесено на понедельник: «С самого начала заседания суда сегодня было очевидно, что следователи РФ по делу Савченко не готовы к такому быстрому фиаско. Пытаясь выиграть время, в зале суда сначала выключили свет, а затем - под предлогом отсутствия связи с СИЗО, где находится Надежда Савченко – объявили о перенесении суда на понедельник».

Справка УНИАН. Украинскую лётчицу Савченко захватили в плен пророссийские террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в РФ «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и потом передали России. В Украине возбудили уголовное производство относительно похищения Савченко.

25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.

27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября.

28 августа стало известно, что защита Савченко обжаловала это постановление Советского райсуда. На сегодня, 12 сентября, было назначено апелляционное заседание по жалобе.