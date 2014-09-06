Адвокат летчицы Савченко рассчитывает на внесение ее в список для обмена

"Смею надеяться, что Надежду Савченко включат в список военнопленных на обмен. Собственно, она-то точно подпадает под его условия", - написал он в "Твиттере", сообщает радио "Свобода".

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В то же время уполномоченный президента по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко написала в соцсети, что утром общалась с мамой Надежды Савченко. "Мама Нади Савченко пани Мария, с которой мы в постоянном контакте, очень ждет свою дочь и верит, что минские договоренности дают шанс освободить нашу героиню. Как и сотни других заложников, списки которых сейчас уточняются", - сообщила Геращенко.

Как разъяснила Ирина Геращенко, все заложники должны быть освобождены. "Мы надеемся, что этот процесс состоится в течение 7 дней, не позже", - сказала она. По мнению Ирины Геращенко, речь идет о сотнях пленных украинцев. "Все эти люди должны быть освобождены, в частности и те, которые находятся на территории России - Надежда Савченко, Олег Сенцов", - отметила она.