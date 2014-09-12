Сикорский: если бы ЕС был более решителен, конфликта на Донбассе не было бы
Если бы реакция Евросоюза на аннексию Крыма была более решительной, конфликта на Донбассе не произошло бы.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Euractiv, передает "ЕвроПравда". "Возможно, если бы реакция Евросоюза на аннексию Крыма была более решительной и были применены более серьезные санкции, конфликта на Донбассе не произошло ", -заявил дипломат.
Читайте такжеСикорский: РФ уже не может вернуться к прежним отношениям с Западом
Радослав Сикорский отметил, что Польша была настроена на плодотворное сотрудничество с Россией до этих событий. "Как сосед России, мы хотели быть партнером с ней настолько, насколько это возможно. Нам удалось наладить приграничное движение с Калининградской областью. Десятки тысяч российских граждан могут посещать Польшу без каких-либо бюрократических формальностей", - отметил он.
Однако он отметил, что отношения изменились, когда Россия приняла решение аннексировать Крым и осуществить военное вторжение на территорию своего соседа.
Если политика Польши относительно конфликта в Украине является жесткой и агрессивной, то для политики России в целом трудно найти слова, отметил дипломат.