Сикорский: если бы ЕС был более решителен, конфликта на Донбассе не было бы

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Euractiv, передает "ЕвроПравда". "Возможно, если бы реакция Евросоюза на аннексию Крыма была более решительной и были применены более серьезные санкции, конфликта на Донбассе не произошло ", -заявил дипломат.

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Радослав Сикорский отметил, что Польша была настроена на плодотворное сотрудничество с Россией до этих событий. "Как сосед России, мы хотели быть партнером с ней настолько, насколько это возможно. Нам удалось наладить приграничное движение с Калининградской областью. Десятки тысяч российских граждан могут посещать Польшу без каких-либо бюрократических формальностей", - отметил он.

Однако он отметил, что отношения изменились, когда Россия приняла решение аннексировать Крым и осуществить военное вторжение на территорию своего соседа.

Если политика Польши относительно конфликта в Украине является жесткой и агрессивной, то для политики России в целом трудно найти слова, отметил дипломат.