На саммите НАТО усилит силы реагирования из-за событий в Украине

Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН.

”Сейчас мы прокладываем путь для важных решений, которые будут приняты на саммите в сентябре. Этот саммит будет поворотным пунктом - мы примем план действий, направленный на усиление нашей готовности в меняющемся мире. Мы увеличим силы, которые нам нужны. Мы пересматриваем наши планы безопасности, разработаем новые программы учений и усилим силы реагирования НАТО. НАТО должно быстро реагировать на любой вызов - новый или старый, на востоке или западе. Это - амбициозные планы”, - заявил генсек альянса в понедельник в Монсе после завершения встречи с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

В Монсе расположено командование объединенных сил НАТО в Европе.

Читайте такжеБритания разместит военных в Восточной Европе для сдерживания российской агрессии

В связи с этим Расмуссен выразил надежду, что на саммите союзники примут обязательства больше инвестировать в оборону в то время, как ”наша экономика восстанавливается”.

”Мы находимся в решающем моменте истории. После первой мировой войны наш мир и безопасность снова оказались перед проверкой. Сейчас российская агрессия против Украины и преступление с рейсом МН17 четко указали, что конфликт в одной части Европы может иметь трагические последствия для всего мира. НАТО будет преданно защищать всех союзников от любой угрозы”, - подчеркнул он.

В свою очередь Кэмерон напомнил, что именно сегодня ”люди по всему миру собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь сто лет назад за свободу и мир”.

Читайте такжеВ НАТО есть доказательства, что Боинг сбили террористы

Премьер-министр убежден, что НАТО должно оставаться гарантом глобального мира и стабильности в ближайшие годы. ”Это будет в центре нашей повестки дня на саммите НАТО”, - подчеркнул он.

По словам британского премьера, во время встречи с генсеком НАТО стороны обсудили два вопроса повестки дня. ”Первое - это реагирование НАТО на российско-украинский кризис. В то время, как Россия дестабилизирует Украину и незаконно аннексировала Крым, НАТО сфокусировалось на гарантиях нашим восточным союзникам. Я поддерживаю план Бридлова (командующий объединенными силами НАТО в Европе) усилить штаб квартиру НАТО в Польше, подготовить поставки и оборудование и назначить ряд учений, чтобы четко показать, что нас не испугает русское агрессивное поведение. Мы должны гарантировать, что НАТО готова быстро ответить на любую угрозу против любого союзника, включая даже ”небольшое предупреждение”, - заявил он.

По словам Кэмерона, это значит, что ”многонациональные, высокоподготовленные силы будут быстро привлечены к учениям на территории союзника, которому угрожают».

«Это четко покажет всем, что атака на одного будет атакой на всех. Саммит должен доказать, что НАТО - надежный союз и будет продолжать защищать миллионы населения от не предусмотренной войны”, - отметил премьер-министр Великобритании.

.