Боевики снова атаковали украинских военных, погибших нет – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, 4 раза были обстреляны позиции на территории аэропорта в Донецке (1 раз из БМ-21 "Град", 1 раз – из минометов, 2 раза – из ствольной артиллерии), минометному обстрелу подверглись блок-пост в районе Малоорловки, опорный пункт возле населенного пункта Пески.

Читайте такжеИз плена боевиков освобождены еще 36 военных - ПорошенкоКроме того, из стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных близ населенных пунктов Счастье и Артема.

Читайте такжеСНБО зафиксировал 129 обстрелов позиций силовиков с начала перемирияПо предварительным данным, за ночь потерь среди украинских военнослужащих не было, сообщил Тымчук.